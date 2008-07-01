Міжнародний пленер історичної скульптури проходить у Євпаторії

З 1 по 30 липня в Євпаторії проходить перший міжнародний студентський пленер історичної скульптури.

У заході візьмуть участь студенти-старшокурсники Санкт-Петербурзького державного академічного інституту живопису, скульптури і архітектури ім. І.Репіна, Мінської Академії мистецтв і Московського художнього інституту ім. В.Сурікова.

Всі вони в процесі роботи зроблять по скульптурі для Музею світової скульптури, який розташований в Євпаторії просто неба.

Теми робіт – легенди Криму, старогрецька міфологія, історія Євпаторії. Скульптури виконуватимуть з кримського граніту.

Спочатку учасники пленера малюють ескізи моделей, які погоджує художня рада, у складі якої – відомі скульптори Євпаторії. Лише після цього студенти виконуватимуть свої задумки.

Сьогодні в музеї світової скульптури 24 експонати, 13 з них - в різні часи зробили студенти-скульптори. Їх імена і роботи назавжди залишаться в музеї.

Євпаторійський портал Каламіт