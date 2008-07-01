Сумська і Байрак побачать у Криму молодого Пушкіна

19:00, 01 липня 2008
Крым
5 0

«1814» і ще 7 фільмів в «Артеку»

 4 до 10 липня в Криму відбуватиметься XVI Міжнародний дитячий кінофестиваль «Артек».

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами фестивалю є Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим), Міністерство культури та туризму України й Академія дитячого та молодіжного фільму (Росія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Артека», у конкурсній програмі фестивалю буде представлено вісім нових фільмів: «Прикольна казка», «Батьківщина або смерть», «Розиграш», «18-14», «Діти місячного сяйва», «Муха», «Маленькі герої» і «Блаженна». Ці фільми знято кінематографістами Німеччини, Білорусі, Ізраїлю, Росії та України.

Велике дитяче журі, до складу якого увійдуть близько 3 тисяч «артеківців», визначить переможців у номінаціях «Найрозумніший», «Найдобріший», «Най-най», а також визначить найкращих «Дівчинку-актора» і «Хлопчика-актора».

Уперше на фестивалі картини оцінюватиме й доросле професійне журі, у складі якого - актори, продюсери, режисери. Вони назвуть переможців у номінаціях «Найкращий актор», «Найкраща актриса», «Найкращий режисер», «Найкращий сценарист». Доросле журі також визначить володаря спеціального призу - «За внесок у кіномистецтво».

Крім того, у фестивальні дні юні кіномани стануть учасниками майстер-класів, де спробують себе в ролі творців фільмів. «Всі охочі можуть пройти професійний відбір і потрапити в акторську базу найбільших телекомпаній «Мостелефільм» і «Київтелефільм» (серіал «Ангел-охоронець»)», - повідомляє прес-служба «Артека».

У програму фестивалю «Артек» включено також спеціальні тематичні програми. У рамках «Кінотеатру фестивального» відбудеться прем`єра фільму «Богдан - Зиновій Хмельницький». У ретро-програмі «Зоряний шлях українського кіно» дітям покажуть найкращі картини, створені українськими кінематографістами в різні роки, а анімаційні новинки діти зможуть побачити в програмі «Молоде анімаційне кіно України».

Гостями «Артека» стануть відомі актори, творці фільмів, кінокритики. Серед них - Сергій АСТАХОВ, Олексій АСТАХОВ, Наталія СУМСЬКА, Ольга СУМСЬКА, Оксана БАЙРАК, Раїса НЕДАШКІВСЬКА, Богдан БЕНЮК, Ірма ВІТОВСЬКА, Володимир ГОРЯНСЬКИЙ, Кирило ПЛЄТНЬОВ, Олександра НАЗАРОВА та багато інших.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter