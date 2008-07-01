Сумська і Байрак побачать у Криму молодого Пушкіна

4 до 10 липня в Криму відбуватиметься XVI Міжнародний дитячий кінофестиваль «Артек».

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами фестивалю є Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим), Міністерство культури та туризму України й Академія дитячого та молодіжного фільму (Росія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Артека», у конкурсній програмі фестивалю буде представлено вісім нових фільмів: «Прикольна казка», «Батьківщина або смерть», «Розиграш», «18-14», «Діти місячного сяйва», «Муха», «Маленькі герої» і «Блаженна». Ці фільми знято кінематографістами Німеччини, Білорусі, Ізраїлю, Росії та України.

Велике дитяче журі, до складу якого увійдуть близько 3 тисяч «артеківців», визначить переможців у номінаціях «Найрозумніший», «Найдобріший», «Най-най», а також визначить найкращих «Дівчинку-актора» і «Хлопчика-актора».

Уперше на фестивалі картини оцінюватиме й доросле професійне журі, у складі якого - актори, продюсери, режисери. Вони назвуть переможців у номінаціях «Найкращий актор», «Найкраща актриса», «Найкращий режисер», «Найкращий сценарист». Доросле журі також визначить володаря спеціального призу - «За внесок у кіномистецтво».

Крім того, у фестивальні дні юні кіномани стануть учасниками майстер-класів, де спробують себе в ролі творців фільмів. «Всі охочі можуть пройти професійний відбір і потрапити в акторську базу найбільших телекомпаній «Мостелефільм» і «Київтелефільм» (серіал «Ангел-охоронець»)», - повідомляє прес-служба «Артека».

У програму фестивалю «Артек» включено також спеціальні тематичні програми. У рамках «Кінотеатру фестивального» відбудеться прем`єра фільму «Богдан - Зиновій Хмельницький». У ретро-програмі «Зоряний шлях українського кіно» дітям покажуть найкращі картини, створені українськими кінематографістами в різні роки, а анімаційні новинки діти зможуть побачити в програмі «Молоде анімаційне кіно України».

Гостями «Артека» стануть відомі актори, творці фільмів, кінокритики. Серед них - Сергій АСТАХОВ, Олексій АСТАХОВ, Наталія СУМСЬКА, Ольга СУМСЬКА, Оксана БАЙРАК, Раїса НЕДАШКІВСЬКА, Богдан БЕНЮК, Ірма ВІТОВСЬКА, Володимир ГОРЯНСЬКИЙ, Кирило ПЛЄТНЬОВ, Олександра НАЗАРОВА та багато інших.