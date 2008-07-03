Мінтрансзв`язку пропонує до приватизації завод у Керчі

Міністерство транспорту та зв’язку України запропоновано у 2008 році до приватизації 8 підприємств галузі транспорту, діяльність яких збиткова. Зокрема, МТЗУ запропоновано до приватизації Феодосійське торговельне підприємство «Укрторгмортранс» та «Керченський судноремонтний завод».

Попередня вартість Керченського судноремонтного заводу становить 18 млн. 075,2 тис. грн., повідомляє прес-служба МТЗУ.

Зараз пропозиції по ДП «Керченський судноремонтний завод» знаходяться на розгляді у Фонді державного майна.

«Потрібно серйозно переглянути нашу позицію щодо діяльності підприємств галузі транспорту та зв’язку», - сказав міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ. На його думку, необхідно або радикально змінювати підхід до управління, що дозволить вийти на прибутковий рівень, і робити ставку на менеджмент, або приймати рішення про винесення об’єктів на приватизацію.