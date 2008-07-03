СБУ зловила «терориста», який на 4 години зупинив потяг

Співробітниками Головного управління Служби безпеки України в Криму і лінійного відділу міліції на станції «Джанкой» Придніпровської залізниці встановлена особа «телефонного терориста», через дзвінок якого робота станції була паралізована на 4 години.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Головного управління СБУ в Криму.

Як нагадує прес-група, інцидент стався наприкінці березня - невідомий зателефонував у довідкове бюро залізничної станції «Джанкой» і повідомив, що кілька вагонів потягу «Сімферополь-Київ», що прибуває на перон, заміновані. Сапери обстежували склад, повідомлення про замінування виявилося помилковим, проте графік руху потягів на станції було порушений, а сам потяг вибився з розкладу на чотири години.

В результаті оперативних заходів «телефонний терорист» був встановлений. Правопорушником виявився 27-річний житель Джанкойського району Криму. «Того дня в одному з місцевих барів він з компанією відзначав від`їзд приятеля, який, до речі, мав був вирушати в дорогу тим самим поїздом. Молоді люди серйозно «перебрали». Чоловік вирішив «розважитися» і сп`яну не придумав нічого веселішого, ніж подзвонити на станцію і повідомити про замінування потягу, на якому від’їздив його знайомий», - йдеться в повідомленні.

Стосовно «телефонного терориста» порушено кримінальну справу за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України - «свідомо помилкове повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності». На чоловіка чекає штраф або обмеження свободи на строк до трьох років. Крім того, йому належить відшкодувати збитки, спричинені залізниці і пасажирами потягу, що запізнився з його провини.