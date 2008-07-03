На кораблях Чорноморського флоту – поповнення
18:45, 03 липня 2008Крым
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Доки вивчають пристрої і правила
Кораблі Чорноморського флоту Росії прийняли чергову партію молодих моряків призиву "весна 2008" – більше 100 призовників.
Служба інформації ЧФ РФ повідомляє: служити ці моряки будуть рік.
Командуванням кораблів з перших днів проводитися робота з відбору кандидатів на службу за контрактом. На адресу батьків моряків, які виявили бажання залишитися на контрактну службу, направлені відповідні листи.
Зараз з новачками проводяться учбові заняття - вони вивчають корабельні правили, заходи безпеки і пристрої корабля.
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