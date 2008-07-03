У Севастополі на День ВМС обмежать рух машин і суден

У Севастополі 6 липня відбудуться урочисті заходи до Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Як повідомляє прес-служба міськдержадміністрації Севастополя, з метою забезпечення громадського порядку і безпеки буде обмежено рух. Так, рух автомобільного транспорту буде обмежений: площа Суворова - площа Нахімова – площа Лазарева (4 липня з 18:00 до 20:00; 6 липня – з 8:30 до 13:00).

Також буде закритий внутрішній рейд Севастопольської бухти (6 липня з 8:30 до 10:30), і заборонений рух (з 21:00 до 23:00) маломірних суден під час проведення святкового фейєрверку.