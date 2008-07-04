200 маленьких рибалок проведуть змагання в Сімферополі

5 липня на Симферопольському водосховищі розпочнеться дитячий риболовний фестиваль «Поплавець-2008».

Очікується, що у ньому візьмуть участь майже 200 хлопчиків і дівчаток у віці від 5 до 15 років.

Фестиваль розпочнеться із підготовки майбутнього місця змагання. А змагання маленькі рибалки розпочнуть вранці 6 липня, потім відбудеться підбиття підсумків, нагородження переможців.

Завдання учасників дитячого фестивалю «Поплавець» - зловити якомога більше риби, адже враховується загальна вага улову.

Дитячий риболовний фестиваль пройде під патронатом мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА. Автор фестивалю – президент Федерації риболовного спорту Криму Валерій МЕЛЬНИЧУК.

Фестиваль «Поплавець» з дня свого першого проведення – єдині в Україні змагання з рибного лову для дітей. Неофіційно «Поплавець» має статус міжнародних змагань, оскільки в змаганнях беруть участь не лише юні рибалки з України, але і з інших країн.