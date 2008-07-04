Розпочався візит до Ізраїлю флагмана ВМС України

Фрегат Військово-Морських сил Збройних Сил України “Гетьман Сагайдачний” сьогодні увійшов до порту ізраїльського міста Хайфи, розпочавши триденний дружній візит до цієї країни.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України з посиланням на офіцера по зв’язках з громадськістю походу фрегата капітана 2 рангу Олександра ШТАЛТОВНОГО, захід відбувається відповідно до Плану двостороннього співробітництва між Міністерствами оборони України та Держави Ізраїль на 2008 рік.

На борту флагмана українського флоту відбулася церемонія зустрічі Надзвичайного та Повноважного Посла України в Державі Ізраїль Ігоря ТИМОФЕЄВА. У вітальній церемонії також взяв участь аташе з питань оборони, військово-морський та повітряний аташе при Посольстві України в Ізраїлі полковник Олександр ЧЕРНОВ.

Виступаючи перед екіпажем “Гетьмана Сагайдачного”, Ігор ТИМОФЄЄВ привітав моряків з успішним переходом до берегів Ізраїлю та зазначив, що екіпаж флагманського корабля українських Військово-Морських сил робить надзвичайно важливу та почесну дипломатичну справу. “Коли одна країна відкриває свої морські ворота іншій, це є проявом поваги до гостей, свідченням високого рівня довіри та партнерських відносин між обома державами”, – наголосив він.

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Державі Ізраїль звернув увагу на те, що після завершення візиту до Хайфи екіпаж фрегата продовжить працювати у Середземному морі в рамках операції НАТО з виявлення та попередження терористичних дій “Активні зусилля”. Також він подякував військовим морякам за зміцнення дружби між Україною та Ізраїлем.

І.ТИМОФЄЄВ відзначив, що військове співробітництво між Україною та Ізраїлем зміцнюється, зокрема, триває обмін досвідом у цій сфері. “У цьому контексті я не виключаю, що у майбутньому можна б було провести маневри за участю українських та ізраїльських військових моряків, спрямовані на рішення гуманітарних завдань, наприклад таких, які переслідує антитерористична операція НАТО “Активні зусилля”, – зазначив Посол.

Командир походу фрегата, капітан 2 рангу Денис БЕРЕЗОВСЬКИЙ і командир корабля капітан 3 рангу Антон ГЕЛУНОВ здійснили також візит ввічливості до командира військово-морської бази міста Хайфа контр-адмірала Рема РУТБЕРГА.

Звертаючись до Р.РУТБЕРГА, А.ГЕЛУНОВ висловив сподівання, що візит дружби українського корабля дозволить вписати чергову сторінку в історію дружніх стосунків між обома країнами, відкриє новий етап у розвитку двостороннього співробітництва між флотами Ізраїлю та України.

Під час перебування в Ізраїлі екіпаж українського корабля здійснить екскурсію Хайфою, а також відвідає святі місця Єрусалима.