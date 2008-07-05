Прихильники Вітренко скинули в море меморіальну дошку ВМС

Сьогодні в Севастополі сталося зіткнення близько 100 прихильників партії Російський блок, Блоку Наталії Вітренко і громадської організації Російська громада Севастополя з близько 100 моряками українського військового гарнізону.

Моряки намагалися не пропустити прихильників згаданих організацій на причал Графської пристані, розташований в історичному центрі міста.

Як стало відомо, з ранку на причалі українські військовослужбовці, встановлювали на стінці нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підйому українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році.

Демонстранти від згаданих організацій намагалися прорватися через колони Графської пристані крізь оточення матросів, які щільно стояли, проте військові їх не пропускали.

Один із демонстрантів крикнув іншим: "Севастопольці! За мною!" і близько ста демонстрантів на його заклик почали силою проривати оточення військових з метою пройти на нижній причал Графської пристані.

Під час зіткнення демонстранти і військові тягали один одного за руки і одяг, штовхали і кидали один одного на землю, рвали одяг, обливали один одного фарбою і водою, лаяли супротивників нецензурною лайкою.

Близько 50 демонстрантів розламали металеву огорожу, тимчасово виставлену перед колонами Графської пристані, прорвали оточення військових, пройшли на нижній причал і почали бійку з тими, хто встановлював табличку.

Самі зіткнення закінчилися приблизно о 13.45, коли військові за командою офіцерів зняли оточення навколо Графської пристані.

Також, демонстранти, які прорвалися на нижній причал, серед яких були депутати Севастопольських міської і районних рад, зірвали меморіальну дошку і скинули її в море.

Після цього три демонстранти за допомогою кувалд і металевих балок розбили мармурову основу на стіні Графської пристані, на якій була раніше встановлена меморіальна дошка.

Після цього, демонстранти також зірвали з Графської пристані гасло "Поздоровляємо з 16-ою річницею ВМС України".

Під час зіткнень в районі Графської пристані та нижнього причалу перебували вісім міліціонерів, зокрема два старші офіцери міліції, які спостерігали за тим, що відбувається.

За останніми даними поранених немає, повідомляє NEWSru.ua