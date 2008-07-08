У Євпаторії вилучено гральні автомати на мільйон гривень

Під час перевірки діяльності одного з великих гральних закладів м. Євпаторії (Крим) податківцями було вилучено 38 гральних автоматів загальною вартістю близько 1 мільйона гривень, які працювали без необхідних документів.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні податкової міліції ДПА України, автомати були вилучені у ході проведення операції «Курорт-2008» співробітниками податкової міліції в складі створених на час проведення курортного сезону мобільних груп.

Як з`ясували податківці, в ігровому залі надавалися платні послуги з гри на автоматах без державної реєстрації й ліцензії Ради міністрів АР Крим, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України.

Автомати передані на відповідальне зберігання до прийняття рішення судом.