Спаплюжено пам`ятний знак кримським татарам
12:24, 08 липня 2008Крым
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Меджліс: це вандалізм
У смт Красногвардійське (Крим) невідомі зловмисники зірвали тамгу – національний символ кримських татар – з пам`ятного знаку, встановленого на місці будівництва «Меморіального комплексу жертвам геноциду кримськотатарського народу».
Про це повідомили в прес-службі Меджлісу кримських татар.
У Меджлісі те, що сталося, називають актом вандалізму.
Червоногвардійський регіональний Меджліс і депутати Червоногвардійської райради з фракції «Курултай - Рух» звернулися із відповідною заявою до правоохоронних органів. Крім того, вони повідомили про цей випадок керівництво райради і райдержадміністрації, інформує Меджліс.
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