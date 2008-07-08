Спаплюжено пам`ятний знак кримським татарам

У смт Красногвардійське (Крим) невідомі зловмисники зірвали тамгу – національний символ кримських татар – з пам`ятного знаку, встановленого на місці будівництва «Меморіального комплексу жертвам геноциду кримськотатарського народу».

Про це повідомили в прес-службі Меджлісу кримських татар.

У Меджлісі те, що сталося, називають актом вандалізму.

Червоногвардійський регіональний Меджліс і депутати Червоногвардійської райради з фракції «Курултай - Рух» звернулися із відповідною заявою до правоохоронних органів. Крім того, вони повідомили про цей випадок керівництво райради і райдержадміністрації, інформує Меджліс.