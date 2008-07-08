Події в Україні розвиваються не так (опитування)

Вперше з моменту обрання Віктора ЮЩЕНКА Президентом України абсолютна більшість опитаних (51,8%) не підтримала його діяльність на посаді глави держави.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з результатами опитування, частка респондентів, що повністю підтримує діяльність Президента України, на початку червня зменшилася до найнижчого рівня з моменту обрання Віктора ЮЩЕНКА. У другій половині червня дещо зросло число респондентів, які повністю підтримують діяльність Президента. Для порівняння: у лютому 2008 року його не підтримувало 32,4% опитаних, в березні - 41,3%, в квітні - 39,6%, в травні - 44,3%.

Як свідчить опитування, наприкінці червня абсолютна більшість опитаних (55,8%) не підтримували діяльність Верховної Ради. Щодо уряду, то наприкінці червня зросло число респондентів, які не підтримують діяльність уряду, і становить майже половину (49,6%) від усіх опитаних.

Щодо рівня підтримки діяльності Юлії ТИМОШЕНКО, у березні-квітні рівень її підтримки помітно знизився, порівняно з лютим, а на початку червня дещо знизився, порівняно з квітнем і протягом червня фактично не змінився.

Протягом 2008 року спостерігалося зниження підтримки дій голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, але протягом червня його показники помітно покращилися.

Показники підтримки дій Віктора ЯНУКОВИЧА є дещо гіршими, ніж наприкінці минулого року. З початку року підтримка його дій змінюється незначним чином.

Відповідаючи на запитання: “Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?”, лише 11,5% респондентів відповіли, що події розвиваються у правильному напрямку. Протилежної думки дотримуються 65,3% опитаних.

В коментарі Центру Разумкова до результатів опитування зазначається, що ці показники є одними з найбільш песимістичних, що спостерігалися з квітня 2004 року. На початку 2008 року відбулося нетривале зростання соціального оптимізму (частка тих, хто вважав, що події розвиваються у правильному напрямку, зросла в лютому 2008 року до 31%), однак вже у березні відбулося зниження цього показника, яке продовжилося в наступні місяці.

Опитування було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 червня 2008 року.

Всього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.