11 злочинів знайшла прокуратура у сфері охорони здоров`я Криму

У поточному році в ході перевірок додержання законодавства про медицину органами прокуратури Криму порушено 11 кримінальних справ. Половину з них порушено стосовно кримських медпрацівників, які порушили право пацієнтів на якісну та безкоштовну медичну допомогу.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, у двох випадках бездіяльність лікарів коштувала кримчанам життя. Розслідуванням цих трагічних фактів займаються прокуратури Керчі та Центрального району Сімферополя.

Через помилки працівників КРУ «Клінічний госпіталь інвалідів і ветеранів», медустанов Керчі, Красногвардійського району хворі придбали інвалідність і одержали тілесні ушкодження.

Кримінально-правова оцінка дана прокуратурою діям медпрацівників Красноперекопської ЦРЛ, які за свою допомогу вимагали з хворих плату у вигляді добродійних внесків, працівників ветсанекспертизи, які без перевірки видали довідки на продукти харчування, що поставляються в дитячий табір.

"Інша половина кримінальних справ порушена за фактами порушення правил відпустки сильнодіючих медпрепаратів. На такі факти реагували кримінально-правовим шляхом прокурори мм.Симферополя, Судака, Феодосії, Нижньогірського і Білогірського районів", - йдеться у повідомленні.

На виявлені порушення законодавства про медицину прокуратурою внесено 38 документів реагування, за результатами розгляду яких до 99 посадовців застосовані дисциплінарні і адміністративні заходи.