Затулін таки «пробрався» до Криму

У Криму з`явилися білборди з зображенням першого заступника голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД і зв`язках із співвітчизниками Костянтина ЗАТУЛІНА, якому на рік заборонили в`їзд на територію України.

Так, білборди з зображенням російського депутата і написом: «Прощай любимый город? Не дождетесь!» розміщені (станом на 27 липня) на в`їзді в Сімферополь, з боку аеропорту «Сімферополь».

Крім того, плакати з ідентичними портретом і написом були сьогодні в Севастополі під час святкування Дня ВМФ Росії.

Як повідомляв УНІАН, К.ЗАТУЛІНА затримали в аеропорту Сімферополя увечері 24 липня. Він разом з групою депутатів Держдуми РФ, журналістів, космонавтів прилетів до Криму чартерним рейсом на тенісний турнір, який традиційно відбувається в Севастополі напередодні Дня ВМФ Росії. Крім того, депутат отримав запрошення на саме святкування Дня ВМФ Росії в Севастополі.

За інформацією джерела в Службі безпеки України, СБУ порушила щодо К.ЗАТУЛІНА кримінальну справу за спробу дестабілізації ситуації під час святкування 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. К.ЗАТУЛІНУ заборонено в`їзд на територію України на один рік.

Вдень 25 липня депутата відправили назад у Росію. Хто купив йому зворотний квиток – невідомо. Представники Генконсульства РФ у Севастополі кажуть, що квиток купило МЗС України, в українському МЗС зазначають, що квиток російському депутату не купували, і, ”очевидно, російському гостеві довелося оплатити квиток за власний рахунок”. Утім, перебуваючи в сімферопольському аеропорту, К.ЗАТУЛІН заявляв, що не збирається купувати зворотний квиток, хоча в нього і є на це гроші.