День миру в центрі «Артек»

29 липня - 16.00. День миру в дитячому центрі «Артек».

До цього дня за підсумками обговорень буде прийнято Звернення дітей до міжнародних організацій, обрано Посланців миру.

Передбачається участь в урочистостях з нагоди Дня миру Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, голів дипломатичних представництв в Україні. Під час свята також заплановано телеміст з Генеральним Секретарем ООН Пан Гі Муном.