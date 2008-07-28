День миру в центрі «Артек»
18:02, 28 липня 2008Крым
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29 липня - 16.00. День миру в дитячому центрі «Артек».
До цього дня за підсумками обговорень буде прийнято Звернення дітей до міжнародних організацій, обрано Посланців миру.
Передбачається участь в урочистостях з нагоди Дня миру Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, голів дипломатичних представництв в Україні. Під час свята також заплановано телеміст з Генеральним Секретарем ООН Пан Гі Муном.
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