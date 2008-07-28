Кабмін планує збільшити ставки зборів з тютюну, спирту і пива

Уряд схвалив проект закону про внесення змін і доповнень до державного бюджету на 2008 рік, які передбачають збільшення витрат резервного фонду на 1,480 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Ми плануємо збільшити витрати на шляхове господарство на 755 млн. грн. з метою ліквідації наслідків стихійного лиха в цих областях за рахунок наступних джерел. Перше – у нас є певне перевиконання надходжень до спеціального дорожнього фонду – 55 млн. грн., і ми повністю їх спрямовуємо через бюджет впродовж найближчих місяців. Це дозволить вже з наступного тижня касово фінансувати ці витрати. Крім того, ми плануємо збільшити доходи з ПДВ на 400 млн. грн. Одночасно ми плануємо внести зміни до деяких законодавчих актів з питань оподаткування», - сказав заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, представляючи законопроект на засіданні уряду.

Крім того, пропонується збільшити ставки зборів з підакцизних товарів (тютюн, спирт, пиво), а також розмір державних гарантій підприємству «Укравтодор» з 0,8 млрд. грн. у діючому законі до 4,3 млрд. грн. на 2008 рік. «Ці проекти вже відпрацьовані і перебувають в уряді. Таким чином ми забезпечимо до кінця року надходження 80 млн. грн. за рахунок цих джерел. В цілому бюджет збалансований. Ми не зачіпаємо жодних інших доходів і витрат, які не пов`язані з ліквідацією стихійного лиха», - наголосив А.МЯРКОВСЬКИЙ.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО нагадала, що відповідно до закладеного обсягу гарантій передбачається залучення кредитів у розмірі 24,3 млрд. грн. «Ці 24,3 млрд. грн. розраховувалися на три роки. Зараз ми робимо статтю і під гарантії цього року відкриваємо кредитні лінії. Вони спокійно функціонують, і ми «закриваємо» розвиток шляхового господарства і ліквідацію наслідків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ запропонував передбачити в схваленому сьогодні законопроекті бюджетну підтримку Львівської залізниці. За його словами, для відновлення інфраструктури Львівської залізниці необхідно 500 млн. грн. «Виділення цих коштів «Укрзалізницею» призведе до її збитковості за підсумками року», - пояснив він.

Ю.ТИМОШЕНКО доручила при доопрацюванні схваленого законопроекту вивчити це питання додатково і ухвалити прийнятне рішення.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ ініціює скликання у четвер позачергової сесії Верховної Ради для внесення змін і доповнень до держбюджету, які мають врегулювати виділення грошей на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив про готовність скликати позачергову сесію парламенту.