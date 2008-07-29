Прогноз погоди до кінця липня

Говорять, без опадів

Український Гідрометцентр повідомляє, що 30-31 липня в Криму - без опадів. 30 липня вночі 13-18°, вдень 24-29°; 31 липня вночі 13-18°, вдень 24-29°. За прогнозами gismeteo, в Алушті 29 липня вдень 26-28°; 30 липня вдень 24-26°; 31 липня вдень 24-26°. В Євпаторії 29 липня вдень 26-28°; 30 липня вдень 24-26°; 31 липня вдень 24-26°. У Керчі 29 липня вдень 26-28°; 30 липня вдень 24-26°; 31 липня вдень 23-25°. У Севастополі 29 липня вдень 25-27°; 30 липня вдень 24-26°; 31 липня вдень 24-26°. У Сімферополі 29 липня вдень 28-30°; 30 липня вдень 25-27°; 31 липня вдень 24-26°. У Феодосії 29 липня вдень 27-29°; 30 липня вдень 25-27°; 31 липня вдень 24-26°. В Ялті 29 липня вдень 28-30°; 30 липня вдень 24-26°; 31 липня вдень 25-27°.

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