Прогноз погоди до кінця липня
Говорять, без опадів
Український Гідрометцентр повідомляє, що 30-31 липня в Криму - без опадів.
30 липня вночі 13-18°, вдень 24-29°; 31 липня вночі 13-18°, вдень 24-29°.
За прогнозами gismeteo, в Алушті 29 липня вдень 26-28°; 30 липня вдень 24-26°; 31 липня вдень 24-26°.
В Євпаторії 29 липня вдень 26-28°; 30 липня вдень 24-26°; 31 липня вдень 24-26°.
У Керчі 29 липня вдень 26-28°; 30 липня вдень 24-26°; 31 липня вдень 23-25°.
У Севастополі 29 липня вдень 25-27°; 30 липня вдень 24-26°; 31 липня вдень 24-26°.
У Сімферополі 29 липня вдень 28-30°; 30 липня вдень 25-27°; 31 липня вдень 24-26°.
У Феодосії 29 липня вдень 27-29°; 30 липня вдень 25-27°; 31 липня вдень 24-26°.
В Ялті 29 липня вдень 28-30°; 30 липня вдень 24-26°; 31 липня вдень 25-27°.