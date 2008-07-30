Чого бояться українці (опитування)

Найбільшими загрозами, з якими Україна може зіткнутися у найближчі 10 років, населення вважає екологічні катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є висновки оприлюдненого на прес-конференції загальнонаціонального опитування “Безпека України – ймовірні загрози”, що провів Фонд “Демократичні ініціативи”.

Науковий керівник Фонду Ірина БЕКЕШКІНА повідомила, що серед найбільших загроз для України у найближчі 10 років переважна більшість – 67% населення – визнали екологічні катастрофи. “Особливо гостро чутливими до природних лих є представники західних областей України”, - повідомила експерт.

Також, як вона поінформувала, 62% українців остерігаються енергетичної залежності від країн, що постачають енергоносії. Близько 60% громадян непокоїть епідемія СНІДУ, економічний занепад, техногенні катастрофи та великі аварії, глобальне поширення хвороб. Разом з тим, наслідками глобального потепління клімату цікавляться лише 51% населення.

За словами І.БЕКЕШКІНОЇ, малоймовірними й майже неймовірними загрозами населення вважає великий наплив емігрантів (34%), міжнародний тероризм (27%), знищення демократії, диктатуру (25%), розпад України і зовнішні загрози територіальної цілісності держави (24%), а також іранську ядерну програму й ісламський фундаменталізм (11%).

Дослідження проводилося наприкінці березні 2008 року методом інтерв’ю. Загалом було опитано 2 тис. респондентів за вибіркою, що презентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 2,2%.