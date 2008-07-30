Грач виявив готовність побути екскурсоводом у Ющенка

Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ запрошує Президента України Віктора ЮЩЕНКО, який відпочиває на півострові, відвідати південнобережний санаторій «Долосси», де, за даними депутата, грабують майно і землі.

Про це сказано в депутатському зверненні Л.ГРАЧА, відправленому Президенту в Ялту, на державну дачу.

«Наполегливо запрошую Вас відвідати санаторій «Долосси», який розташований у горах над селищем Массандра, поряд з держдачею, іменованою в народі Сталінською. Я неодноразово відправляв на Ваше ім`я звернення і депутатський запит з приводу розкрадання майна і землі, що належить санаторію, який понад 80 років успішно лікує хворих на туберкульоз і цукровий діабет. На всі мої звернення отримав відписки», - сказано у зверненні депутата до Президента, текст якого передано УНІАН.

Л.ГРАЧ заявляє, що В.ЮЩЕНКО потрібно переконатися «в беззаконні і корупції, передусім, з боку Кабінету Міністрів України, який не вживає практично жодних заходів для захисту майна та земельних ресурсів, що належать державі, а також простежити корупційні зв`язки, внаслідок яких це відбувається». Депутат закликає Президента відвідати санаторій і зустрітися з колективом і відпочивальниками. «Зі свого боку готовий особисто провести Вам екскурсію на цьому «пам`ятнику» української дійсності, званої турботою про народ», - сказано в зверненні.

Л.ГРАЧ також заявляє, що якщо В.ЮЩЕНКО за час своєї відпустки в Криму не знайде часу «на власні очі переконатися», що епідемія туберкульозу не цікавить керівництво країни, то «кілька тисяч хворих на туберкульоз найближчим часом готові прибути на держдачу в Мухалатку» до Президента.

«Сподіваюся на державний підхід», - додає Л.ГРАЧ.