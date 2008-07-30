Відбувся останній матч другого туру Чемпіонату України з футболу.

Металіст - Таврія 3:0 (Ганцарчик 32, Жажа 64, Обрадович 72 пен.).

Нагадаємо, що в цьому турі Динамо виграло у Дніпра (3:1), Зоря - у Ворскли (1:0), Металург Д - у Чорноморця (1:0), Іллічівець - у ФК Львів (2:0). У трьох матчах: Карпати - Шахтар (1:1), Металург З - ФК Харків (0:0), Арсенал - Кривбас (1:1), - зафіксована нічия.