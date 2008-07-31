1 - 3 серпня в Автономній Республіці Крим, у містах Сімферополь, Керч та на острові Коса Тузла за сприянням Мистецького Об’єднання «ОstaNNя Барикада» відбудеться Перший міжнародний літературно-мистецький українсько-кримськотатарський-російсько-білоруський фестиваль «Барикада на Тузлі».

1.08.08 - 11.00 – прес-конференція. Учасники: О. Доній (м. Київ), І. Сід (м. Керч), І. Льовшин (м. Москва, Росія), С. Жадан (м. Харків), І. Шейх-Заде (м. Бахчисарай).

Інформаційний прес-центр (вул. Севастопольська, 8).