Барикада на Тузлі стартує 1 серпня

Літературно-мистецький україно-кримськотатарсько-білорусько-російський фестиваль "Барикада на Тузлі"

ПРОГРАМА

1.08.08 (Сімферополь)

11.00 – прес-конференція;

Учасники: О. Доній (м. Київ), І. Сід (м. Керч), І. Льовшин (м. Москва, Росія), С. Жадан (м. Харків), І. Шейх-Заде (м. Бахчисарай).

13.30 – літературна частина. Бібліотека ім. Івана Франка.

Учасники: С. Жадан (м. Харків), С. Ушкалов (м. Харків), А. Полежака, П. Коробчук (м. Київ), Д. Лазуткін (м. Київ), С. Поваляєва (м. Київ), А. Квятковський (м. Мінськ, Білорусь), К. Мінскевич (м. Мінськ, Білорусь), Псой Короленко (м. Москва, Росія), П. Ґольдін (м. Сімферополь), І. Сід (м. Керч), І. Льовшин (м. Москва, Росія), Лірник Сашко (м. Київ), Г. Абдулаєва (м. Сімферополь), Д. Алімов (м. Сімферополь), С. Сулейман (м. Сімферополь), Д. Аваз (м. Сімферополь), Е. Мустафаєва (м. Сімферополь), Е. Батирова (м. Сімферополь), Е. Драч (м. Київ).

2.08.08 (Керч/острів Коса Тузла)

10.30 – виступ літераторів в міській тюрмі. Учасники: С. Ушкалов (м. Харків), П. Коробчук (м. Київ), А. Полежака, Д. Лазуткін (м. Київ), С. Поваляєва (м. Київ), А. Квятковський (м. Мінськ, Білорусь), К. Мінскевич (м. Мінськ, Білорусь), Псой Короленко (м. Москва, Росія), П. Ґольдін (м. Сімферополь), І. Сід (м. Керч), І. Льовшин (м. Москва, Росія), Лірник Сашко (м. Київ), Г. Абдулаєва (м. Сімферополь), Д. Алімов (м. Сімферополь), С. Сулейман (м. Сімферополь), Д. Аваз (м. Сімферополь), Е. Мустафаєва (м. Сімферополь), Е. Батирова (м. Сімферополь). «Казки для дорослих» від Лірника Сашка (м. Київ) та «Кримський цикл» від Е. Драча (м. Київ);

14.00 – виїзд на острів Тузла;

15.00 – перформанс «Я люблю Крим, Крим любить мене» від А. Федірка (м.Чернівці);

15.30 – перформанс від Сашка Недонія «Поглиблення каналу українсько-російської дружби»;

17.00 – 20.00 – літературна частина. Учасники: С. Жадан (м. Харків), А. Полежака, А. Родіонов (м. Москва, Росія), Г. Лукомніков (м. Москва, Росія), С. Ушкалов (м. Харків), П. Коробчук (м. Київ), Д. Лазуткін (м. Київ), С. Поваляєва (м. Київ), А. Квятковський (м. Мінськ, Білорусь), К. Мінскевич (м. Мінськ, Білорусь), Псой Короленко (м. Москва, Росія), П. Ґольдін (м. Сімферополь), І. Сід (м. Керч), І. Льовшин (м. Москва, Росія), Г. Абдулаєва (м. Сімферополь), Д. Алімов (м. Сімферополь), С. Сулейман (м. Сімферополь), Д. Аваз (м. Сімферополь), Е. Мустафаєва (м. Сімферополь), Е. Батирова (м. Сімферополь);

20.00 – фаєр-шоу від театру вогню «Вольфрам»;

20.00 – перформанс «Правий поступ» від І. Шейх-Заде (Бахчисарай);

21.00 – «Казки для дорослих» від Лірника Сашка (Київ)

21.30 - «Кримський цикл» від Е. Драча (Київ);

22.10 – від’їзд з острову Тузла в м. Керч;

23.00 – закрита вечірка «Геть міжнаціональні бар’єри!».

3.08.08 (м. Керч)

10.00 – виступ в музеї океанології. Учасники: С. Жадан (м. Харків), Е. Драч (м. Київ), А. Полежака, А. Родіонов (м. Москва, Росія), Г. Лукомніков (м. Москва, Росія), С. Ушкалов (м. Харків), П. Коробчук (м. Київ), Д. Лазуткін (м. Київ), С. Поваляєва (м. Київ), А. Квятковський (м. Мінськ, Білорусь), К. Мінскевич (м. Мінськ, Білорусь), Псой Короленко (м. Москва, Росія), П. Ґольдін (м. Сімферополь), І. Сід (м. Керч), І. Льовшин (м. Москва, Росія), Г. Абдулаєва (м. Сімферополь), Д. Алімов (м. Сімферополь), С. Сулейман (м. Сімферополь), Д. Аваз (м. Сімферополь), Е. Мустафаєва (м. Сімферополь), Е. Батирова (м. Сімферополь).

12.00 – «Казки для дорослих» від С. Лірника (Київ);

12.30 – «Кримський цикл» від Е. Драча (Київ);

P.S. Програма має попередній характер. Можливі зміни.