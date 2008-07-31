Жахлива аварія в Криму: 7 загиблих, серед них - 3 дітей (фото)

7 чоловік загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Криму. Серед загиблих - 3 дітей (2002, 1999, 1996 років народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, ДТП сталося сьогодні вранці на 628-му кілометрі автодороги Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.

Автомобіль ВАЗ-21099 (з харківськими номерними знаками), рухаючись з боку Харкова у бік Сімферополя, виїхав на смугу стрічного руху, де врізався у вантажівку МАЗ, що рухалася в стрічному напрямі. Після зіткнення легковий автомобіль розвернуло на 180 градусів і викинуло в кювет.

Всі 7 чоловік, які перебували у ВАЗі, загинули. Особи загиблих встановлюються.

«Одна з версій причини аварії – водій ВАЗ-21099 заснув за кермом», - зазначили в ДАІ.

Фото надане прес-службою Управління ДАІ Криму