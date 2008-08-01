Крим прийняв 3,1 млн. курортників

Крим з початку цього року прийняв на відпочинок 3 млн. 138,1 тис. чоловік – це на 2,7% нижче за рівень аналогічного періоду минулого року.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Кількість відпочиваючих розрахована аз методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів автономії, організовано в кримських здравницях з початку року відпочили 671,6 тис. чоловік - на 2,6% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.

У даний час в Криму працюють 570 здравниць, коефіцієнт їх заповнюваності – 95,1% (в цей час в 2007 році працювало 579 здравниць, коефіцієнт заповнюваності складав 95,7%).

Як повідомляв УНІАН, Мінкурортов АРК розраховує, що цього року Крим прийме близько 6 млн. відпочиваючих.