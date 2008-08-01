Українські шлюби міцнішають

Протягом останніх п’яти років в Україні спостерігається тенденція до зменшення кількості розірвання шлюбів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

За статистикою Департаменту у справах цивільного стану громадян Мін’юсту, за перше півріччя поточного року в Україні було укладено 112,5 тис. шлюбів, що на 39,3% перевищує кількість розлучень. При цьому розірвали шлюб 80,7 тис. подружніх пар, що майже на 6% розлучень менше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Як зазначають в Мін’юсті, показники першого півріччя поточного року підтверджують багаторічну тенденцію щодо поступового зменшення кількості українців, які виявляють бажання розірвати шлюб. При цьому кількість зареєстрованих шлюбів традиційно перевищує кількість розлучень на 15-20% - ця тенденція також є сталою і фіксується із року в рік.

У Мін’юсті також наголосили, що за статистикою органів реєстрації актів цивільного стану громадян, найміцніші сім’ї в Україні проживають в Закарпатті, де кількість шлюбів більш ніж удвічі перевищує кількість розлучень. У першому півріччі поточного року тут взяли шлюб 3942 пари, у той час як розлучилося лише 1516 пар.

Найбільше ж весіль за півроку було справлено у Донецькій (10448), Дніпропетровській (8033), Львівській (6647), Харківській (6541), Одеській (6329) областях, в м. Києві (6265), а також у Луганській (5289), Київській (4799) областях і в Автономній Республіці Крим (4613).

Найбільша кількість розлучень була зареєстрована практично в тих же регіонах. Але, як зауважують в Міністерстві юстиції, такі показники здебільшого пов’язані із кількістю населення, що проживає у даних регіонах.

При цьому, як оцінюють в Мін’юсті, найкраще співвідношення кількості взятих шлюбів до кількості розлучень традиційно фіксується у Західній Україні.