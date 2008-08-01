У Криму сьогодні стартував перший міжнародний літературно-мистецький українсько-кримсько-татарсько-російсько-білоруський фестиваль «Барикада на Тузлі», організований творчим об`єднанням «Остання барикада».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі керівник об`єднання Олесь ДОНІЙ повідомив, що основне гасло фестивалю: «На Тузлу – з миром!».

«Останніми роками Тузла, на жаль, була яблуком розбрату, була пов`язана з якимись негативними інспіраціями ззовні. А ми вважаємо, що Тузла має бути територією дружби», - зазначив О.ДОНІЙ.

У свою чергу, український казкар Сашко ЛІРНИК зазначив, що в новинах Крим часто показують тільки з негативного боку - як місце політичних конфліктів, мітингів, протестів. «Не повинно бути й мови про якусь війну, морські флоти, якісь захоплення території й таке інше. Крим має стати місцем дружби», - зазначив він.

Заходи фестивалю пройдуть у Сімферополі, Керчі й на острові Коса Тузла. Заходи в Сімферополі й Керчі проходять за підтримки Міністерства культури та туризму й Міністерства сім`ї, молоді та спорту, при цьому заходи на остові Коса Тузла проводяться «на власний страх і ризик вільними громадянами у вільній країні», сказав О.ДОНІЙ.

Акція не є політичною. В рамках фестивалю відбудуться ряд перформансів, літературні читання. Заплановано також захід у керченській в`язниці.

Цього року у фестивалі беруть участь українці, кримські татари, росіяни й білоруси. Надалі планується запрошувати болгар, греків, естонців і представників інших народів, які жили або живуть у Криму.

Фестиваль «Барикада на Тузлі» завершиться 3 серпня.