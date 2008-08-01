За подвійне вбивство - довічне ув’язнення

Апеляційний суд Криму призначив за подвійне вбивство, вчинене наприкінці січня цього року в Керчі, одному з підсудних довічне ув’язнення, іншому - 15 років позбавлення волі.

Суд погодився з позицією прокуратури Криму

"До довічного позбавлення волі засуджено нічного гостя, який удвох з подільником убив господарів за негостинність", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури АРК.

Двоє дев`ятнадцятирічних керчан, образившись на негостинний прийом, затіяли бійку з господарями дому, до якого прийшли без запрошення напідпитку. Гості жорстоко побили батька і сина, а після повернулися з ножем та вбили.

Усього поточного року в Криму до найбільш суворого покарання у вигляді довічного позбавлення волі засуджено вісім злочинців.