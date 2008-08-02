Ющенко з дружиною відвідав Керч

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з дружиною Катериною ЮЩЕНКО побував з неофіційною поїздкою в Керчі (Крим).

Як повідомляє Керченський міський портал «Керч – це моє місто», президентське подружжя ознайомилося з історичним і культурними визначними пам`ятками Керчі 1 серпня.

Під час візиту В.ЮЩЕНКО з дружиною оглянули античне городище Тірітака, для гостей була проведена персональна екскурсія експозицією Керченського державного історико-археологічного музею «Історія боспорського царства». В екскурсію по Керчі також було включено знаменитий Царський курган, а також огляд панорами міста з вершини гори Мітрідат.

Крім того, В.ЮЩЕНКО з дружиною, а також представниками влади Криму побували в старій церкві України – храмі Іоанна Предтечі.

Крім цього, президентський кортеж зупинився поряд з працюючими на суботнику людьми. Як повідомляє міський портал, В.ЮЩЕНКО приділив розмові з керчанами приблизно півгодини.

Як повідомляв УНІАН, у даний час Президент із сім`єю перебуває у відпустці в Криму.