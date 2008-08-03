Багаторазове щастя за $200: у Криму офіційно відкрився КаZантип-2008

У селі Попівка під Євпаторією в ніч з 2-го на 3 серпня відбулося офіційне відкриття «Республіки Z» (відоміша назва – КаZантип).

Як передає кореспондент УНІАН, цього року «оранжева республіка» відзначає шістнадцяту річницю свого існування.

На честь відкриття Z-16 до «великого народу» звернувся президент КаZантипа Микита I, згодом гості

республіки змогли побачити потужний феєрверк. Хедлайнерами були ізраїльські трансери з проекту Infected Mushroom.

«Глобально на КаZантипі нічого не змінюється, завжди присутня музика, танці, спорт, ще більше звуку, світла», - зазначив представник «Республіки Z» Микола КАРПОВ. При цьому він додав, що на КаZантипі вже грають і світові «зірки».

Зі свого боку заступник голови кримського уряду Тетяна УМРІХІНА, яка курирує КаZантип, сказала, що, можливо, цей проект «комусь не подобається», але за допомогою його і подібних проектів можна залучати додаткових туристів на півострів і робити Крим кращим.

Як і в минулі роки, потрапити на КаZантип можна за візою. Станом на вечір 2 серпня мультивіза (багаторазова віза) коштувала одну тисячу гривень, а одноразова віза (увійти на територію можна тільки один раз, час перебування необмежений) - 500 грн.

Жовта валіза, зроблена за правилами молодіжної республіки, залишається одним із її символів і за умови завчасної реєстрації дає право на безплатну участь у КаZантипі.

Під час Z-16 вперше буде проведено «МуZичний Саміт», відбуватимуться щоденні Z-Gamez з пляжного багатоборства, крім того, буде організовано чемпіонат з кайтсерфінгу і багато чого іншого

Територія «Республіки Z» є танцювальним майданчиком, поділеним відповідно до музичних уподобань. Так, VIP-гості часто проводять час на території, яка називається Марс. Раніше низка ЗМІ повідомляла, що цього року на КаZантипі відпочиватиме російський олігарх Михайло ПРОХОРОВ.

На запитання журналістів, чи правда, що представник списку «Форбс» відпочиває на КаZантипі, М.КАРПОВ відповів, що серед гостей є представник цього списку, однак відмовився уточнити прізвище. М.КАРПОВ додав, що «Республіку Z» відвідає низка відомих людей, щоправда, їхні прізвища також називати не став.

Закриття Z-16 відбудеться 30 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Рада міністрів Криму створила робочу групу з контролю за проведенням «Республіки Z» цього літа. 26 липня відбулося неофіційне відкриття Z-16.