Розбився Мі-2: загинуло двоє осіб

У Криму розбився вертоліт. Загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в Ленінському районі Криму під час виконання планового перельоту з с.Завітне до с. Яковенкове впав та загорівся вертоліт Мі-2. Загинуло двоє членів екіпажу.

Вертоліт належав ВАТ авіакомпанії ”Кіпаріс” (Сімферополь).

За фактом події проводиться розслідування.