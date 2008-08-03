Розбився Мі-2: загинуло двоє осіб
12:47, 03 серпня 2008Крым
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Проводиться розслідування
У Криму розбився вертоліт. Загинули двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в Ленінському районі Криму під час виконання планового перельоту з с.Завітне до с. Яковенкове впав та загорівся вертоліт Мі-2. Загинуло двоє членів екіпажу.
Вертоліт належав ВАТ авіакомпанії ”Кіпаріс” (Сімферополь).
За фактом події проводиться розслідування.
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