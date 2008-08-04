Помер Олександр Солженіцин

В Москві помер відомий російський письменник-дисидент і Нобелівський лауреат Олександр Солженіцин, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Причиною смерті письменника став інсульт.

О.Солженіцин народився у 1918 році. У 1945 році молодого фронтового офіцера артилериста О.Солженіцина було заарештовано за критику Йосипа Сталіна і заслано у табори. 8 років у таборах надали матеріал до його найкращих робіт – “Архіпелаг ГУЛАГ” та “Один день з життя Івана Денисовича”.

Після публікації у Франції “Архіпелагу ГУЛАГу” влада СРСР вислала О.Солженіцина за кордон як зрадника. На вигнанні у США О.Солженіцин писав історичні твори, але не почувався щасливим. Він критикував споживацьке суспільство Заходу як морально деградоване. Після повернення у Росію у 1994 році, він критикував також російське суспільство за вплив матеріалістичної культури Заходу.

Нобелівську премію він отримав у 1970 році.

В Україні О.Солженіцина критикували за його останню заяву, в якій він назвав історичним викривленням трактування Голодомору як геноциду українського народу.