Акція за участю К.Ющенко на допомогу дітям з вадами слуху

6 серпня - 11.00. Добродійна акція на допомогу дітям з вадами слуху.

Організатор - Фонд «Україна 3000» та компанія «Проктер енд Гембл Україна».

В акції візьмуть участь: Катерина Ющенко – голова наглядової ради Міжнародного добродійного фонду «Україна 3000», Анатолій Косаковський – головний дитячий оторіноларінголог МОЗ України. Олександр Астахов – головний лікар Республіканської дитячої клінічної лікарні, Віталій Прокопенко – директор по зв`язках з громадськістю компанії «Проктер енд Гембл Україна».

Планується, що К.Ющенко огляне відділення лікарні, поспілкується з пацієнтами та їхніми батьками. Крім того, в рамках спільної акції Фонду «Україна 3000» та компанії «Проктер енд Гембл Україна» спрямованої на допомогу дітям з вадами слуху планується передача спеціалізованого обладнання для діагностики вад слуху.

Республіканська дитяча клінічна лікарня МОЗ Ар Крим отримає:

• Діагностичний апарат для реєстрації коротко латентних слухових викликаних потенціалів;

• Діагностичний аудіометр;

• Імпедансний аудіометр з розширеним діапазоном частот.

Загальна вартість обладнання понад 200 тисяч гривень. Проект реалізується в рамках спільної програми МБФ «Україна 3000» та компанії «Проктер анд Гембл Україна» (Procter&Gamble) – «Здорові діти України»

Республіканська дитяча клінічна лікарня (Сімферополь, вул. Тітова, 77).

Акредитація - 80662981140 або zarema_tankoz@mail.ru

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