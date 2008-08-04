ДАІ: Практично кожна третя ДТП в Україні сталася з вини дітей

Практично кожна третя дорожньо-транспортна пригода в Україні сталася з вини дітей, тобто через незнання неповнолітніми чи свідоме ігнорування ними Правил дорожнього руху.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.

За шість місяців цього року в державі сталося 2268 дорожньо-транспортних пригод за участі дітей, в тому числі 2067 - з потерпілими. В таких ДТП загинуло 269 та травмовано 3229 дітей.

На фоні загальнодержавного зниження дорожньо-транспортного травматизму за участі дітей його зростання зафіксовано в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, областях, м. Києві та Севастополі.

Загалом з вини дітей сталося 608 ДТП, в яких 36 неповнолітніх загинули та отримали поранення 635 неповнолітніх. Зростання дорожньо-транспортного травматизму з вини дітей відбулося в Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській областях та м. Севастополь. Кожна п`ята дорожньо-транспортна пригода з вини дітей сталася з вини дітей-пішоходів. Загалом таких випадків зареєстровано 445, в них загинуло 22 неповнолітні пішоходи та 430 отримали поранення.