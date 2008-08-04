60 дітей із постраждалої від повеней Буковини прибули до Севастополя

19:00, 04 серпня 2008
Крым
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Подробиці знає голова МДА

На оздоровлення до Севастополя прибули 60 дітей з постраждалої від повеней Чернівецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

За його словами, Севастополь одним із перших в Україні – вже на другий день після початку стихії – запропонував таку допомогу буковинцям.

С.КУНІЦИН повідомив, що дітей розмістили в таборі «Ласпі».

Голова міської адміністрації також повідомив, що між Севастополем і Чернівецькою областю підписано угоду про співпрацю. Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України за Севастополем закріплено Снятинський район Івано-Франківської області, і, у зв`язку з цим, зараз вирішується питання про прийом на оздоровлення в міському таборі «Гірський» 60 дітей з цього району.

За словами С.КУНІЦИНА, державні службовці всіх установ міста також вирішили перерахувати свій одноденний заробіток на допомогу постраждалим унаслідок повеней.

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