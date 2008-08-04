20 тисяч літрів спирту знайшли у тайнику вантажівки

В рамках операції «Курорт-2008» податківці перекрили нелегальний канал постачання спирту на територію Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України в Криму.

На трасі Джанкой-Сімферополь співробітники податкової затримали вантажний автомобіль ДАФ. Згідно з супроводжуючими документами, він віз пиво, насправді ж наприкінці причепа знаходився тайник, в якому містилася ємність на 20 тисяч літрів, заповнена рідиною з характерним запахом спирту. Спирт був вилучений з незаконного обороту.

Вилучений вантаж знаходиться на відповідальному зберіганні (згідно з угодою зберігання) на території одного з винзаводов. На даний час проводяться заходи, спрямовані на встановлення відправника і одержувача спирту.