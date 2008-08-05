Скільки в Україні Інтернет-користувачів і яких саме?

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету (унікальних користувачів, які зробили більше одного перегляду сторінки за липень 2008 р., і користувачів, які проглядали сторінки в липні та минулого місяця) становив в липні ц.р. майже 8,34 млн. осіб, що на 2,4% більше, ніж у червні 2008 року.

Такі результати наведено в звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського Інтернету» за липень 2008 року, який має УНІАН.

Географія розподілу користувачів Інтернет в липні 2008 року свідчить, що здебільшого українські користувачі Інтернету живуть у столиці та великих містах, - на перші 8 регіонів України в липні припало понад 90% українських користувачів Інтернету.

З чималим відривом від інших регіонів лідирує Київ, на який у липні 2008 року припало 59,33% від усіх користувачів Інтернету в Україні. Далі йдуть Одеса (6,52% користувачів Інтернету), Дніпропетровськ (5,52%), Донецьк (5,13%), Харків (4,61%), Львів (3,51%), Запоріжжя (2,86%), Крим (2,60%). Сумарна частка цих регіонів становить 30,75%.

На решту регіонів України припало менш як 10% користувачів Інтернету в Україні в липні 2008 року.

Аутсайдерами за рівнем проникнення Інтернету в Україні в липні 2008 року стали Луцьк (0,16% користувачів), Житомир (0,16%) і Чернівці (0,18%).