Міськрада Керчі спростовує свою ж інформацію про атаку каракуртів

Інформаційно-аналітичний відділ виконавчого комітету Керченської міської ради сьогодні спростував свою ж інформацію про те, що за останні два тижні від укусів павуків-каракуртів до реанімації міста було доставлено 5 чоловік.

Напередодні міськрада Керчі розповсюдила інформацію про те, що «для полегшення стану постраждалих від отруйних укусів було вжито всіх необхідних заходів і їхньому життю нічого не загрожує, хоча стан залишається тяжким», а «керченські медики говорять, що випадки укусу каракурта не рідкість, але цього року павуки чомусь проявляють небувалу агресивність».

Дана інформація була поширена з посиланням на міськраду в багатьох українських і кримських ЗМІ.

Сьогодні ж відділ виконкому міськради Керчі спростував своє повідомлення, заявивши, що «інформація про наступ на Керч отруйних павуків не підтвердилася». «У засобах масової інформації пройшло повідомлення про те, що в Керчі до міськлікарні будо доставлено кількох чоловік, укушених отруйним павуком-каракуртом. Інформація була перевірена і не підтвердилася», - говориться в повідомленні. Посилаючись на дані керченської санепідемстанції, інформаційно-аналітичний відділ повідомляє, що до СЕС «подібних даних з міських лікарень не передавали, тобто інформація залишається на рівні балачок».

«Але, враховуючи те, що у південних регіонах України, зокрема й у в Криму, останнім часом спостерігаються випадки активізації укусів людей комахами, зокрема кліщами і різними комахами, міська санітарна служба проводить профілактичну роботу з жителями, постійно інформуючи їх про те, як поводитися в тих або інших ситуаціях», - говориться в повідомленні інформаційно-аналітичного відділу.

Один із співробітників даного відділу повідомив кореспонденту УНІАН, що вчора його колега відправив у ЗМІ «неперевірену інформацію», тому сьогодні довелося розсилати спростування.

А в керченській реанімації УНІАН повідомили, що за останні два тижні до лікарні було доставлено двох людей, укушених павуками. При цьому там додали, що люди вже виписані. У лікарні також зазначили, що випадки укусів павуків фіксуються щороку, і цього року особливої «павукової» активності в Керчі не спостерігається.

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Ось, що писала міськрада 4 серпня (текст без купюр, мовою оригіналу)

«Черная вдова» добралась до Керчи

За последние две недели в реанимацию первой горбольницы было доставлено 5 человек, укушенных ядовитым пауком-каракуртом. Одну из керчанок «Черная вдова» укусила прямо в машине, еще двоих женщин – на огородах. Также на лечении находятся пострадавшие из близлежащих сел – Багерово и Войково. Для облегчения состояния пострадавших от ядовитых укусов были приняты все необходимые меры и их жизни ничего не угрожает, хотя состояние остается тяжелым. Керченские медики говорят, что случаи укуса каракурта не редкость, но в этом году пауки почему-то проявляют небывалую агрессивность. Врачи рекомендуют внимательно осматривать свою одежду и обувь, чтобы избежать укусов пауков. Симптомы, которые должны насторожить, -- это боль, отечность в месте укуса, ломота в суставах. Специалисты рекомендуют всем соблюдать осторожность, и не только внимательно смотреть под ноги, но и тщательно осматривать одежду перед тем, как войти в дом. Известны случаи, когда ядовитых пауков вносили туда сами люди, после чего каракурты «поселялись» в спальных и ванных комнатах.

Сергей Курин, главный специалист информационно-аналитического отдела исполкома Керченского горсовета.

А ось, що пише сьогодні:

Информация о наступлении на Керчь ядовитых пауков не подтвердилась

В средствах массовой информации прошло сообщение о том, что в Керчи в горбольницу было доставлено несколько человек, укушенных ядовитым пауком-каракуртом. Информация была проверена и не подтвердилась. Причем, ссылка идет на пресс-службу исполкома горсовета, что тоже не соответствует действительности. По словам главного врача керченской санэпидстанции Ивана Ковальчука, в их службу подобных данных из городских больниц не передавали, т. е. информация остается на уровне разговоров. В любом случае, если бы были зафиксированы случаи укусов клещами или пауками, другими насекомыми, то в исполкоме горсовета прошло бы заседание чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии с участием представителей ветеринарной и санитарной служб, МЧС и здравоохранения, других специалистов. И уже бы давно было принято коллегиально решение, а службы уже начали бы выполнять мероприятия по борьбе с ядовитыми насекомыми.Но учитывая то, что в южных регионах Украины, в том числе и в Крыму, в последнее время наблюдаются случаи активизации укусов людей насекомыми, в том числе клещами и различными насекомыми, городская санитарная служба проводит профилактическую работу с жителями, постоянно информируя их о том, как вести себя в тех или иных ситуациях, рекомендует людям внимательно осматривать свою одежду и обувь после того, как побывали в открытых местностях.

Сергей Курин, главный специалист информационно-аналитического отдела исполкома Керченского горсовета.