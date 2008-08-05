Офіцер використовував матроса як рабсилу для власного маєтку

12:44, 05 серпня 2008
Крым
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Військовий прокурор порушив справу

Військовий прокурор Севастопольського гарнізону порушив кримінальну справу стосовно начальника медичної служби Севастопольського військово-морського інституту підполковника медичної служби.

Про це повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Як з’ясувалося в ході досудового слідства, починаючи з грудня 2007 року і до травня 2008 року підполковник медичної служби щоденно використовував для виконання важких будівельних робіт на власному подвір’ї та вивезення будівельного сміття одного з військовослужбовців строкової служби.

За даними фактами відносно підполковника медичної служби порушено кримінальну справу за статтею 423 Кримінального кодексу України “Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем”.

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