Політологи прогнозують, що Ющенко стане «третім зайвим»

У новому політичному сезоні слід очікувати поступової поляризації українського політикуму навколо двох імовірних кандидатів на посаду Президента України - Юлії ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив голова правління Центру соціологічних та політичних досліджень "Соціовимір" Сергій ТАРАН, представляючи результати опитування 25 провідних українських політологів та експертів, яке було проведене 28 липня-3 серпня на тему: "Ресурси, стратегії та перспективи ймовірних кандидатів у Президенти за рік до початку президентської виборчої кампанії".

Як зазначив С.ТАРАН, опитані експерти скептично ставляться до перспектив Віктора ЮЩЕНКА бути обраним на другий президентський термін, а тому, на їхнє переконання, найбільш реальними кандидатами на посаду глави держави будуть саме нинішній прем’єр та лідер Партії регіонів, і "боротьба між ними буде цікавою і яскравою".

За словами С.ТАРАНА, між названими двома претендентами на посаду глави держави "розігруватиметься карта протистояння", оскільки обидва вони орієнтуються на різний електорат, "і протистояння буде підігріватися". При цьому він зазначив, що в такій боротьбі і Ю.ТИМОШЕНКО, і В.ЯНУКОВИЧ "менше звертатимуть увагу на В.ЮЩЕНКА, оскільки він у цьому протистоянні буде "третім зайвим".