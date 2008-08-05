Восени планується почати реалізацію залізничних квитків через Інтернет
...щоб люди не ходили в каси взагалі
Міністерство транспорту і зв`язку планує восени цього року почати реалізацію залізничних квитків через Інтернет.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.
«Ми хочемо, щоб продаж був через Інтернет, щоб кожен покупець фіксувався через Інтернет… Ми хочемо в максимально короткі терміни створити систему, щоб люди не ходили в каси взагалі…», – сказав міністр.
За його словами, зараз створено три робочі групи, які займаються цим питанням.
Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планувала почати реалізацію залізничних квитків для пасажирів через Інтернет в 2008 році.
Нагадаємо, з 1 червня пасажири Південної залізниці можуть користуватися бронюванням квитків на вільні місця всіх напрямків через Інтернет.