870 дітей з постраждалих районів поїхали відпочивати до «Артеку»

870 дітей з постраждалих від стихії Івано-Франківської і Чернівецької областей приїхали сьогодні ввечері до Криму на оздоровлення та відпочинок.

Усі ці діти відпочиватимуть у Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта).

Діти приїхали до Сімферополя спецпотягом. На пероні залізничного вокзалу їх зустрічали представники кримського уряду, співробітники МДЦ «Артек», медики.

Дітей на автобусах відправили до Міжнародного дитячого центру.

Представники уряду Криму повідомили, що діти відпочиватимуть в автономії за рахунок бюджетних коштів і частково – коштів МДЦ «Артек».