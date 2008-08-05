Кравчук був Козлом, а Хепберн - Андроповою

В Україні впродовж останніх кількох років при реєстрації дітей залишаються сталими за популярністю близько 30 імен. А найпоширенішими серед них є імена Олександр та Анастасія.

Про це з посиланням на статистичні дані органів реєстрації актів цивільного стану повідомляє Департамент у справах цивільного стану громадян Міністерства юстиції України.

Найчастіше українці вибирають серед чоловічих імен Олександр, Данило, Максим, Владислав, Микита, Артем, Іван, Кирило, Єгор, Ілля, Андрій, Олексій, Богдан, Денис, Дмитро, Ярослав.

Серед жіночих імен – Анастасія, Аліна, Дар’я, Катерина, Марія, Наталія, Софія, Юлія, Вікторія, Єлизавета, Анна, Вероніка, Уляна, Олександра, Яна, Христина.

Втім, не знижуються симпатії українців і до дивних чи незвичайних для України імен. Так, останнім часом у відділах РАЦС було зареєстровано хлопчиків на ім’я Лоаммій, Ленмар, Юстик, Арарат, Августин, Зелай, Пієтро, Раміс та дівчаток на ім’я - Еліта, Навіста, Піата, Елорія, Карабіна, Юрдана.

Сталим залишається показник українців, які у свідомому віці виявили бажання змінити власне ім’я. Так, останнім часом у відділах РАЦС зареєстровано зміни імен: «Марина» на «Мадлена», «Марія» на «Богдана», «Марія» на «Мальвіна», «Тарас» на «Маркус».

Крім того, зафіксовані факти незвичайних змін прізвищ: «Попок» на «Веселуха», «Палка» на «Добров», «Козел» на «Кравчук», «Хвостова» на «Шальк», «Токарець» на «Хадімі», «Журомська» на «Вітувіс», «Білик» на «Царук», «Кремінська» на «Преподобна», «Малий» на «Гаджієв».

Зафіксовані також незвичайні факти одночасної зміни прізвища та імені. Зокрема, КЕЛЕШ Ольга стала БІНОР Мішель, БІЛИК Юлія – МАРТІ Теа, АНДРОПОВА Олена – ХЕПБЕРН Дербі.

Щороку в Україні змінюють власні імена від 15 до 19 тисяч українців. Зокрема, за перше півріччя поточного року у відділах РАЦС було зареєстровано понад 9 тис. 194 юридичні факти змін власного імені чи прізвища.

Найбільшу кількість змін власного імені за перше півріччя цього року зареєстровано в Луганській області – 798, у Львівській області – 659, у місті Києві – 609, у Дніпропетровській області – 580, в Івано-Франківській – 573, у Харківській області – 421.

У цьому відношенні найконсервативнішими виявилися мешканці Кіровоградської та Рівненської областей, де зареєстровано найменшу кількість змін власного імені, відповідно – 141 та 180, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.