Авіакомпанії, чий Мі-2 розбився в Криму, тимчасово заборонили літати

Державіаадміністрація після авіакатастрофи з вертольотом Мі-2, яка сталася у Криму, заборонила здійснення польотів авіакомпанії "Кіпаріс" до винесення остаточного рішення у розслідуванні.

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансу України.

Сьогодні усім керівникам авіапідприємств, які виконують роботи у сільському та лісовому господарстві, керівникам льотних навчальних закладів, керівникам організацій, які здійснюють авіаційну діяльність авіації загального призначення з метою попередження авіаційних подій буде надіслана офіційна телеграма-звернення заступника міністра транспорту та зв’язку України, голови Державіаадміністрації Олександра ДАВИДОВА.

"Відповідно до змісту телеграми, пілотам із свідоцтвом приватного пілота або пілота надлегкого повітряного судна забороняється використовувати дозвіл на виконання позатрасових польотів з правом вибору посадкових майданчиків з повітря для здійснення посадок на непідготовлені завчасно ділянки місцевості. Реєстрація на видачу документів льотної придатності повітряного судна авіації загального призначення проводитиметься за умови надання власниками повітряного судна Договору на його базування на сертифікованих аеродромах або на допущенних до експлуатації злітно-посадкових майданчиках", - йдеться у повідомленні МТЗУ.

Також у телеграмі зазначається, що учбово-тренувальні польоти на повітряних суднах з державними реєстраційними знаками та знаками авіації загального призначення можна буде здійснювати лише за умови наявності у повітряного судна відповідного сертифікату.

Як повідомляв УНІАН, днями в Ленінському районі Криму під час виконання планового перельоту впав та загорівся вертоліт Мі-2. Загинуло двоє членів екіпажу - пілот та технік. Вертоліт належав ВАТ авіакомпанії "Кіпаріс" (Сімферополь). За фактом події проводиться розслідування.