Квартирами військовослужбовців ВМС заплановано забезпечити до 2012 р.

Меморандум про співпрацю, що передбачає спільне будівництво житла для військовослужбовців Військово-Морських сил України, підписали в Севастополі представники міської державної адміністрації, Міністерства оборони України і чеської інвестиційної компанії «ConsaltInvestWorldCompanys.r.o», яка здійснює діяльність у сфері кредитування і будівництва.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси і інформації Севастопольської міської державної адміністрації, «цим документом підтверджена взаємна готовність і зацікавленість у розвитку партнерських відносин, розширенні співпраці в реалізації програми «Соціальне житло для військовослужбовців і їхніх сімей».

За інформацією відділу, голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що підписання Меморандуму про співпрацю – реальне переведення в практичне русло підписаної 14 березня цього року Угоди про співпрацю між Міноборони України, міською державною адміністрацією, міською радою про виконання державної Програми розвитку Збройних сил України на 2006 – 2011 роки. (Предметом Угоди є створення належних організаційно-функціональних умов для виконання повноважень Міністерства оборони України і регіональних органів влади у сфері оборонної роботи, що включає зокрема й будівництво житла для військовослужбовців ВМС України - УНІАН).

«У нас тисячі військовослужбовців ВМС України стоять на черзі, вони першими переходять на контрактну основу, їх треба чимось привабити на військову службу. До 2012 року заплановано повністю забезпечити військовослужбовців квартирами. 168 квартир, як і обіцяв Юрій ЄХАНУРОВ (міністр оборони України - УНІАН), буде здано цього року. Севастопольська міська адміністрація дає будівництву «зелене світло» і активно сприятиме цій потрібній справі», - заявив С.КУНІЦИН.

За інформацією начальника 28-го Управління начальника робіт Міністерства оборони України Ігоря ОЛЕЙСКЕРА, Програма будівництва соціального житла для військовослужбовців передбачає будівництво 20 тисяч квартир загалом по Україні, і близько трьох тисяч з них – у Севастополі. Регіон вважається найбільш проблемним з огляду на забезпечення житлом військовослужбовців. Під першу тисячу квартир вже готова проектно-кошторисна документація і 2 будівельні майданчики на вулиці Сімонок і вулиці Колобова, упродовж наступного року їх буде здано. Це прорив, вважає І.ОЛЕЙСКЕР, оскільки, за його словами, за останні 2 роки збудовано і здано трохи більше 500 квартир.