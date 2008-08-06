Яценюк запрошує кримчан доторкнутися і побачити

15 серпня у Сімферополі пройде презентація фотовиставки для незрячих «Доторкнутися і побачити».

Виставку тактильних фото Юрія БІЛАКА презентує у Сімферополі в рамках загальнонаціонального туру по Україні Фонд Open Ukraine.

Як повідомляє прес-центр міськради Сімферополя із посиланням на оргкомітет виставки, у презентації, зокрема, планується участь голова Верховної Ради України та засновника фонду Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Доторкнутися і побачити» - це 30 рельєфних репродукцій оригінальних фотографій із серії «Українці» на прозорому аркуші формату А3. Кожна світлина супроводжується звуковим описом оригіналу на MP3-плеєрах. Тексти озвучили 18 відомих українців - Арсеній ЯЦЕНЮК, Катерина ЮЩЕНКО, Ніна МАТВІЄНКО, Ольга ГЕРАСИМ`ЮК, Богдан БЕНЮК, Олег СКРИПКА та інші.

Також на презентації буде представлено плакат із відбитками пальців відомих «голосів» тактильних фото. В кінці туру плакат буде виставлено на благодійному аукціоні, а виручені кошти підуть на придбання апарату для виготовлення тактильних відбитків.