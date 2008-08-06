Справу віце-мера міста Саки направлено до суду

Прокуратурою Криму направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням заступника Сакського міського голови в хабарництві.

Слідчим відділом прокуратури Криму віце-меру пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінальні кодексу України.

Як нагадує прес-служба прокуратури Криму, заступника міського голови затримали 12 травня при одержанні 5,5 тисяч доларів - таку суму він одержав через посередника за видачу дозволу на розміщення в курортному місті «Луна-парку». До обвинувального висновку увійшов ще один епізод вимагання хабара. Держслужбовець вимагав у підприємця по 10 тисяч гривень щомісячних «внесків» за розміщення ігрових автоматів і своє «заступництво» цьому бізнесу.

Усього поточного року органами прокуратури Криму направлено до суду 39 кримінальних справ про хабарництво.