Російська морська піхота готується до збору-походу

В полку морської піхоти Чорноморського флоту Росії триває підготовка до навчань на морському десантному полігоні.

Служба інформації ЧФ РФ повідомляє, що зараз проводиться технічна підготовка бойових машин, озброєння і техніки.

«На навченнях морські піхотинці висаджуватимуться на необладнане побережжя, а також відпрацьовуватимуть тактику ведення бойових дій силами морського і повітряного десанта», - мовиться у повідомленні.

Морські піхотинці тренуються на матеріально-технічній базі Качинського гарнізону.