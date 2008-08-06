Російська морська піхота готується до збору-походу

17:55, 06 серпня 2008
Крым
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Триває підготовка озброєння і техніки

В полку морської піхоти Чорноморського флоту Росії триває підготовка до навчань на морському десантному полігоні.

Служба інформації ЧФ РФ повідомляє, що зараз проводиться технічна підготовка бойових машин, озброєння і техніки.

«На навченнях морські піхотинці висаджуватимуться на необладнане побережжя, а також відпрацьовуватимуть тактику ведення бойових дій силами морського і повітряного десанта», - мовиться у повідомленні.

Морські піхотинці тренуються на матеріально-технічній базі Качинського гарнізону.

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