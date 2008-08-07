Порушено справу за фактом вбивства дитини на атракционі в Криму

Прокуратура Феодосії кваліфікувала загибель трирічної дівчинки на атракціоні в кримському селищі Курортне як вбивство з необережності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом вбивства, скоєного з необережності, - за ч.1 ст.119 Кримінального кодексу України.

Як було встановлено, причиною смерті дитини став витік струму. «Атракціон, який привернув увагу дівчинки, не пройшов технічного огляду, був встановлений без проведення профілактичних випробувань і вимірювань електроустаткування», - йдеться в повідомленні. Необхідних дозволів на встановлення атракціонів підприємець не одержав.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня 21-річна мама – жителька міста Рівне – вирішила прогулятися зі своєю маленькою дочкою набережною Курортного. Поки жінка відволіклася розмовою із знайомими, її дочка подолала невисоку огорожу і пробралася на майданчик атракціонів. Коли мати озирнулася, то побачила, що її дитина висить на одній із штанг, що підтримує дитячу кабінку. Зусилля реанімувати дівчинку були безрезультатними - дитина померла.