Кучмі - 70!

Сьогодні Президенту України Леоніду КУЧМІ, який понад десять років (1994-2005) очолював країну, виповнюється 70.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президентського фонду Леоніда КУЧМИ «Україна», святкові заходи мають неформальний, приватний характер і відбуваються на південному узбережжі Криму.

Відзначити ювілей зібрались разом з родиною найближчі Л.КУЧМІ люди – друзі молодості, соратники «космічного» та політичного періодів біографії, представники науки та культури.

Разом з тим, за даними прес-служби, Л.КУЧМА попросив гостей облишити спроби вручити йому будь-які подарунки. Проте, зазначив він, найліпшим привітанням буде внесок у благодійний Фонд «Україна». Значну частину зібраних коштів планується спрямувати на подолання наслідків катастрофічної повені у західних регіонах держави, зазначили у Фонді.