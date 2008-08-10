Оголошено «7 чудес» Ялти

Переможцями акції «7 чудес Ялти», яка проводилася в рамках святкування 170-річчя міста, стали замок «Ластівчине гніздо», Воронцовський палац і парк в Алупці, Никитський ботанічний сад, Храм Воскресіння Христова у Форосі, гора Ай-Петрі, гора Аю-Даг і набережна Ялти.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті конкурсу-акції, переможців визначали за результатами інтернет-голосування, відправки смс-повідомлень і заповнення анкет.

У голосуванні взяли участь понад 61,5 тисячі чоловік. Географія учасників конкурсу – країни СНД, Латвія, Литва, Фінляндія, Сербія, Македонія, Болгарія, Таїланд, Ізраїль, ОАЕ, Йорданія, Алжир, Туніс, Марокко, Бахрейн, Кіпр, Швеція, Данія, Німеччина, Італія, Швейцарія, Австрія, Франція, Велика Британія, Чехія, США і Нігерія (всього – 37 країн).

Цих показників виявилося достатньо, щоб встановити рекорд України з кількості і географії людей, які взяли участь у міському конкурсі. Відповідний сертифікат був вручений ялтинському меру Сергію БРАЙКУ.

Нагадаємо, в число 20 номінантів конкурсу-акції «7 чудес Ялти», які брали участь у підсумковому голосуванні, окрім семи переможців, входили: Лівадійський палац, Массандровський палац Олександра III, гора Кішка, Канатна дорога «Місхор - Ай-Петрі», скелі Адалари, скеля Іфігенія, давньоримська фортеця Харакс на мисі Ай-Тодор, перевал Чортові сходи (Шайтан-Мердвень), Собор Олександра Невського в Ялті, водоспад Учан-су, НВАО «Массандра» (Массандровський вінзавод), Інститут винограду і вина «Магарач» і органний зал у Лівадії.